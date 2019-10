Chiusi: arriva il contributo di 16.572,42 euro del progetto POR FSE 2014-2020

Il Girasole di Chiusi continua, dunque, un percorso di crescita sia a livello di struttura sia a livello di offerta formativa

CHIUSI. Al Nido Girasole di Chiusi sono terminati i lavori di riqualificazione degli spazi esterni. In attesa dell’inaugurazione, prevista nella mattinata di martedì 15 ottobre, il personale e i genitori del Nido Girasole possono già “festeggiare” l’arrivo di un’altra buona notizia. La struttura anche quest’anno, ovvero per l’anno educativo 2019/2020 potrà contare su un finanziamento della Regione Toscana e dell’Unione Europea (progetto POR FSE 2014-2020) pari a 16.572,42 euro e mirato a migliorare e sviluppare servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità.

“I lavori allo spazio esterno del nido – sottolineano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore all’istruzione e infanzia Sara Marchini – hanno permesso di riqualificare un’area importante della nostra struttura di infanzia, che siamo certi sarà, adesso, usata con ancora più piacere da tutti i nostri bimbi. Come amministrazione comunale vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione sulla qualità dei servizi offerti dal Nido nonché sugli ambienti nei quali i genitori affidano i propri figli. A questo scopo è veramente una lieta notizia la conferma del contributo del progetto POR FSE 2014-2020, che quest’anno ha visto anche un aumento destinato proprio al nostro Nido.

Il Girasole è da tempo una struttura d’eccellenza con standard di qualità elevati per tutto il territorio e di questo non possiamo che ringraziare tutte le operatrici e in generale il personale della Cooperativa Progetto 5 che gestisce il Nido e che lavora ogni giorno con grande professionalità e soprattutto amore per la crescita sana dei bimbi.”

Il Girasole di Chiusi continua, dunque, un percorso di crescita sia a livello di struttura sia a livello di offerta formativa. Tra le varie attività, infatti, sono confermate le iniziative di Nati per Leggere e Nati per la Musica, oltre a tutte le attività organizzate in spazi laboratorio e gioco, mensa, stanza del riposo e area verde attrezzata con giochi sicuri per il divertimento dei bimbi.