Chiusi: apre la Scatola Magica ludoteca pensata per i bambini

CHIUSI. A Chiusi Stazione ha aperto un luogo “magico” dedicato ai più piccoli; si chiama La Scatola Magica ed è una ludoteca pensata per dare a tutti i bambini la possibilità di sentirsi completamente liberi, divertendosi e dando pieno sfogo alla fantasia. L’idea è venuta a venti genitori che hanno pensato di riunirsi in un’associazione per dare risposta ad una necessità della comunità attraverso la creazione di uno spazio completamente nuovo. All’interno tutto è dominato da colori sgargianti e da tante strutture gioco pensate per il divertimento in completa sicurezza. All’inaugurazione della ludoteca, oltre al sindaco, hanno partecipato tantissimi genitori rimasti piacevolmente colpiti dall’idea e dall’allestimento degli spazi gioco.

“Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – facciamo i nostri migliori auguri ai genitori che hanno pensato di creare l’associazione Scatola Magica. L’idea di creare una ludoteca dedicata ai bambini è veramente bella anche perché offre uno spazio che non solo era assente nella nostra città, ma addirittura in tutto il territorio limitrofo. Partecipare all’inaugurazione è stato molto bello perché ho visto negli occhi dei responsabili tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Sono convinto che il coraggio di questi genitori sarà premiato.”

All’interno della Scatola Magica, oltre a portare i bambini al termine della scuola o dell’asilo, è possibile organizzare compleanni o altre festività.