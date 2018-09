Chiusi: 60 anni dell’Associazione Avis. Sabato la festa

Appuntamento con un ricco calendario di eventi fissato per il 22 settembre

SIENA. L’Associazione Avis di Chiusi è pronta a festeggiare i primi 60 anni di attività con una grande festa sabato prossimo (22 settembre) alle ore 19.30 a Chiusi Città presso la Piazza panoramica dell’Olivazzo. La serata è stata pensata per riscoprire la bellezza di passare il tempo insieme e allo stesso tempo riconoscere il valore di donare il proprio sangue a chi ne ha bisogno. I volontari e i donatori dell’Associazione Avis di Chiusi sono in questo particolarmente attivi e l’azione di sensibilizzazione e avvicinamento alla donazione avviene anche partecipando ad iniziative sportive come ad esempio il Giro del Lago di Chiusi che si è svolto la settimana passata. Durante l’iniziativa sarà offerta una cena a buffet a tutti i partecipanti e la serata sarà scandita dalla musica del gruppo “ I Rilevati”

“L’Associazione Avis della nostra città – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore al sociale Sara Marchini – è una realtà importante della nostra città e siamo orgogliosi della missione di solidarietà che tutti i soci e gli iscritti portano avanti. Donare il sangue significa accendere un sorriso e in questi primi 60 anni grazie all’Avis di Chiusi sono stati accesi tantissimi sorrisi e questa è la bellezza di vivere in una comunità che non gira le spalle a chi è in difficoltà, ma tende la mano per proseguire il cammino insieme. Le sessanta candeline che spengeremo con gioia sabato prossimo rappresentano un nuovo punto di partenza per altri 60 anni che, come i primi, siamo certi saranno ancor più densi di energia e passione.”