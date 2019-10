Chiusi: 50 anni per il Super Co-Chi

Il sindaco Bettollini: "Un pezzo di storia della nostra comunità"

CHIUSI. A Chiusi Stazione è stato festeggiato un compleanno speciale; ovvero quello dei 50 anni di un supermercato (Super Co-Chi) che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità. Di generazione in generazione ogni chiusino ha passeggiato, almeno una volta, per i quei corridoi sempre riforniti di prodotti, che hanno imbandito le tavole di tutta la città.

“Il Super Co-Chi -dichiara il sindaco Juri Bettollini – rappresenta un pezzo di storia della nostra comunità. E’ una di quelle attività che supera il semplice concetto di commercio e approda nel campo dei ricordi legati all’infanzia. Da piccoli guardavamo i corridoi e gli scaffali del supermercato con occhi pieni di stupore per quanto ci sembravano grandi e pieni di piccoli desideri e la stessa espressione si rivede nel volto dei ragazzi di oggi. Cinquanta anni sono un traguardo straordinario fatto di passione, dedizione, sacrificio, ambizione e tanto coraggio, ripagato da un enorme affetto di tantissime persone che continuano ad essere clienti affezionati. E’ stato un onore prendere parte ai festeggiamenti e non possiamo che augurare che questi cinquanta anni siano solo la prima parte di una storia ancora lunga e ricca di soddisfazioni.”

Alla giornata di festa del Super Co-Chi hanno partecipato il sindaco di Chiusi Juri Bettollini, il parroco Don Antonio Canestri, i dipendenti del supermercato e naturalmente tanti clienti che hanno condiviso con piacere la torta preparata per l’occasione.