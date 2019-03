Chiusi: 28enne denunciato dai Carabinieri per furto

CHIUSI. Una signora di 81 anni era andata a vedere il passaggio da Chiusi della “Tirreno Adriatico”, prestigiosa gara ciclistica internazionale, ma approfittando della sua assenza, un malfattore si è introdotto nell’abitazione, abbattendo la porta con un calcio. Una vicina però aveva notato i movimenti furtivi dell’uomo e aveva messo in allarme i Crabinieri, che già stazionavano in zona per l’evento sportivo in corso.

I militari lo hanno catturato in un vicolo mentre stava visionando con attenzione porte e portoni delle case, evidentemente per non encomiabili scopi. Resosi conto del pericolo costituito dai Carabinieri, ha mollato per terra la borsa della donna, unico bottino del colpo appena compiuto, e ha assunto l’atteggiamento dello gnorri. La borsa della donna non conteneva denaro, per cui il colpo gli era andato male, ma ha commesso un altro errore rivelato dai rilievi tecnico scientifici compiuti dagli uomini dell’Arma.

Militari del NORM di Montepulciano sono riusciti a repertare la traccia lasciata dalla scarpa da ginnastica che aveva agito sulla porta della vittima del furto, perfettamente corrispondente a quella indossata dallo straniero fermato. Si tratta di un tunisino di 28 anni, residente a Campobello di Mazara, ma “in trasferta” in Toscana. Essendo stato catturato fuori dalla flagranza del furto, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Siena. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se prima di quel furto, l’uomo avesse visitato altri appartamenti e lo hanno inserito nella lista dei sospettati per possibili episodi simili.