Chiusi: il 14 maggio si inaugura lo Stadio dei Ragazzi

Stadio dei Ragazzi

CHIUSI. Lunedì prossimo (14 maggio) alle ore 20.00 presso lo stadio Frullini (il comunale di Chiusi) sarà inaugurato lo “Stadio dei Ragazzi” ex campo marrone (nome attribuito per il fondo in terra) da sempre utilizzato per gli allenamenti sia delle squadre di calcio sia dalle contrade dei Ruzzi della Conca e adesso completamente rinnovato e riqualificato. All’inaugurazione saranno presenti il primo cittadino di Chiusi Juri Bettollini, il presidente della ASD Nuova Società Polisportiva Chiusi Amedeo Fei, il presidente di Banca Valdichiana Credito Cooperativo Chiusi Montepulciano Carlo Capeglioni e il consigliere regionale Stefano Scaramelli.

Gli interventi di riqualificazione, per un valore di oltre 400 mila euro, hanno permesso di realizzare nuove tribune coperte sostituendo le precedenti ormai vecchie e fatiscenti, di sostituire la terra del campo con un manto in erba sintetica e di realizzare nuovi spogliatoi sia per le squadre sia per gli arbitri. Lo Stadio dei Ragazzi, come suggerisce il nome, sarà utilizzato in particolare dalle squadre giovanili della città, ma anche per gli allenamenti della prima squadra. In questo modo il campo principale, anche questo oggetto di riqualificazione non molti anni fa, potrà avere un utilizzo meno intensivo che ne preserverà la durabilità nel tempo. Al termine dell’inaugurazione sarà offerto un rinfresco a buffet organizzato dalla ASD Nuova Società Polisportiva Chiusi