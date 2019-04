Chianti Trail Ultra, appuntamento al 2020

I numeri dell’edizione 2019: 900 atleti di 26 nazioni e circa 3 mila persone a Radda in Chianti

CHIANTI. Oltre 900 runners di 26 nazioni che si sono sfidati tra saliscendi e filari: si conferma un successo Chianti Ultra Trail, andata in scena l’ultimo week end di marzo nel cuore della Toscana, tra Firenze e Siena.

I numeri della seconda edizione della manifestazione sportiva segnalano oltre 200 atleti in più al via, con le iscrizioni chiuse con 20 giorni di anticipo, e circa 3 mila presenze stimate a Radda in Chianti dal 22 al 24 marzo. La grande partecipazione di pubblico e runners, provenienti da tutti e 5 i continenti e per l’80 per cento arrivati extra Toscana, ne hanno decretato un successo sia in termini sportivi che turistici.

“Siamo ampiamente soddisfatti dei risultati raggiunti dalla seconda edizione. La crescita del numero di partecipanti e spettatori conferma che l’intuizione di organizzare un evento che coniugasse sport e natura, potesse essere vincente per questo territorio”, spiega Matteo Matteuzzi, organizzatore di Chianti Trail Ultra. Un successo ottenuto anche grazie alle sinergie messe in campo: “Voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Radda in Chianti e il Consorzio del Chianti Classico per il supporto, tutti i volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento e gli sponsor che ci hanno sostenuto: New Balance, marchio sportivo prestigioso e conosciuto a livello internazionale, Born, azienda leader nella produzione di integratori, e Nencini Sport, azienda conosciutissima nel mondo dell’abbigliamento sportivo”, prosegue Matteuzzi.

Ai tanti che hanno ammirato le bellezze del Chianti ‘fuori stagione’ si sommano gli utenti che hanno seguito online Chianti Trail Ultra: oltre 20.000 visitatori sul sito ufficiale della gara nell’ultimo anno, circa 150.000 utenti mensili medi raggiunti sui social e oltre 10.000 visualizzazioni in una settimana del video conclusivo della manifestazione. A questo punto l’appuntamento è a marzo 2020: “Siamo già al lavoro per la terza edizione di Chianti Trail Ultra: per il prossimo anno vogliamo crescere ancora, abbiamo già delle idee che vogliamo realizzare perché l’obiettivo è fare meglio ogni anno>>, conclude Matteuzzi.