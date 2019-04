Cetona: tariffe ridotte per il nido d’infanzia “Cucciolo”

Iniziativa possibile grazie alle risorse ricevute dal MIUR attraverso la Regione Toscana

CETONA. Tariffe ridotte fino al termine dell’anno educativo 2018-2019 per i piccoli utenti del nido d’infanzia intercomunale “Cucciolo” di Piazze, che accoglie bambini in arrivo dai territori di Cetona e San Casciano dei Bagni. L’iniziativa è stata possibile grazie a fondi del MIUR per il sostegno alla prima infanzia previsti dal Sistema Integrato 0 – 6 anni stanziati a favore dei Comuni attraverso la Regione Toscana.

Il contributo ricevuto per il 2019 dal Comune di Cetona ammonta a circa 13.400 euro e ha consentito di riproporre, come avvenuto nel 2018, tariffe ridotte per chi frequenta l’asilo nido nelle due fasce orarie, dalle ore 8 alle ore 14.30 e dalle ore 8 alle ore 16.30. La riduzione del costo a carico delle famiglie ha affiancato il potenziamento del servizio avviato all’inizio dell’anno educativo 2018-2019 con il prolungamento del servizio fino alle ore 16.30 per ulteriori 7 utenti rispetto all’anno precedente, in risposta alle richieste delle famiglie dei piccoli utenti e alle esigenze di conciliare i tempi di lavoro e gestione dei figli.

I servizi offerti dal nido d’infanzia intercomunale “Cucciolo” di Piazze, oltre al contributo ricevuto dal MIUR, contano su risorse proprie delle amministrazioni comunali di Cetona e San Casciano Bagni e su fondi stanziati dalla Cooperativa Koinè, soggetto gestore del nido d’infanzia “Cucciolo”, attraverso il finanziamento riconosciuto dalla Fondazione “Con i bambini” sulla base dei progetti presentati dalla stessa cooperativa. A questi si uniscono le risorse del “Bonus Nidi” rivolte, fino a luglio 2019, alle famiglie dei bambini che stanno già frequentando l’asilo nido intercomunale. Da settembre a dicembre 2019, queste risorse saranno accessibili anche da parte di chi rinnoverà l’iscrizione e ai nuovi iscritti per l’anno educativo 2019-2020.