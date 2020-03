Cetona: Sei sanifica strade e contenitori della raccolta

CETONA. Sono in corso anche a Cetona le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei contenitori di raccolta e delle strade effettuate da Sei Toscana.

Il servizio, richiesto dall’Amministrazione comunale, è attivo già da giorni e prevede la sanificazione e igienizzazione dei contenitori di raccolta e dei cestini presenti su tutto il territorio oltre alle vie e strade del comune. Ieri sono state sanificate le strade a Cetona e Piazze con l’ausilio di una spazzatrice e di un porter con lancia.

Oggi sono riprese anche le attività di igienizzazione e sanificazione dei cassonetti stradali di Cetona e Piazze e dei bidoncini del centro storico di Cetona. Il servizio si inserisce nel pacchetto di misure straordinarie che Sei Toscana ha attivato nel territorio, su richiesta dei Comuni, per dare un contributo al contrasto della diffusione del Covid-19. Per igienizzare i contenitori e le strade Sei Toscana ha dotato tutti i propri mezzi utilizzati nel servizio di un apposito additivo liquido virucida utilizzato per distruggere o inattivare i virus.