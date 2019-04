Cetona: nuove risorse per investimenti dal bilancio consuntivo

L’atto è stato approvato dal Consiglio comunale

CETONA. Il consiglio comunale di Cetona ha approvato nella seduta di ieri, martedì 9 aprile, il bilancio consuntivo, chiudendo, con venti giorni di anticipo rispetto al termine fissato dalla normativa, i conti relativi al 2018. L’approvazione del bilancio consuntivo prima del termine previsto dalla legge ha permesso di dare il via libera a misure importanti prima dell’avvio dei 45 giorni dalle elezioni che prevedono, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di procedere soltanto all’approvazione di atti urgenti, necessari e indifferibili.

“Grazie al lavoro di tutti gli uffici comunali – afferma Eva Barbanera, sindaco di Cetona – siamo riusciti ad approvare in anticipo un bilancio consuntivo che prevede l’applicazione di 350 mila euro di avanzo di amministrazione vincolato a investimenti. Le risorse andranno a supportare, per circa 191 mila euro, la ristrutturazione dell’edificio degli ex Macelli a Piazze, una priorità di investimento per dare nuova vita a un immobile di proprietà comunale non più utilizzato da decenni che oggi versa in pessime condizioni. Il suo recupero permetterà di restituire alla comunità uno spazio polifunzionale per servizi, centrale rispetto all’abitato. Circa 100 mila euro – aggiunge Barbanera – andranno, invece, a sostenere la ristrutturazione di una parte delle coperture di alcuni settori del cimitero di Cetona, mentre circa 30 mila euro saranno utilizzati per completare l’acquisto di luci a led da sostituire in tutta l’illuminazione pubblica lungo le strade del nostro comune. Questi interventi – conclude il primo cittadino di Cetona – si aggiungono ad altri lavori già finanziati nei mesi scorsi che lasciamo in eredità alla prossima amministrazione con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del nostro territorio”.