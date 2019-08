Cetona: laboratori per bambini pronti a calarsi nella Preistoria

Doppio appuntamento domani, venerdì 9 agosto e venerdì 23 agosto nel Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde

CETONA. Doppio appuntamento domani, venerdì 9 agosto a Cetona con i laboratori didattici per bambini da 5 a 12 anni nel Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde per calarsi nella Preistoria e imparare divertendosi. L’edizione 2019 dei laboratori, dedicata al tema “Costruire con la terra”, tornerà anche venerdì 23 agosto e venerdì 30 agosto ed è affiancata dalla mostra itinerante “Case-Museo in terra”, allestita fino al 31 agosto nel Centro Servizi del Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde in occasione de Le Notti dell’Archeologia.

I laboratori si apriranno domani, venerdì 9 agosto, con un primo appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dedicato a “Dipingere con la terra”, per scoprire da vicino i colori delle terre, le impronte e la tecnica del grattage. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, i piccoli partecipanti potranno conoscere le “Sculture del Paleolitico superiore” con la “Venere” di Dolni Věstonice e i bisonti di Tuc d’Aoudoubert.

I laboratori didattici torneranno venerdì 23 agosto, dalle ore 10 alle ore 12, con “Dentro la terra”, che coinvolgerà i bambini nella simulazione di uno scavo archeologico, mentre nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, saranno protagoniste “Le ceramiche neolitiche” con la conoscenza di tecniche di manifattura e decorazioni. Gli appuntamenti con i laboratori didattici si chiuderanno venerdì 30 agosto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, con “Cos’è la terra” che proporrà un approccio sensoriale e tattile con le terre e una visita guidata nell’Archeodromo di Belverde.

La mostra “Case-Museo in terra” curata da Sergio Sabbadini, coordinatore di Terra Migaki Design ed esposta per la prima volta lo scorso aprile nel Fuorisalone del Mobile a Milano, ripropone attraverso alcuni pannelli il lavoro svolto dal team di professionisti Terra Migaki Design, uniti dalla ricerca e dallo scambio internazionale sui temi della bioedilizia e, in particolare, sullo sviluppo del design in terra cruda.

Informazioni. I laboratori sono promossi da Comune di Cetona, Unione dei Comuni Valdichiana senese e Cooperativa Il Labirinto. La quota di partecipazione è di 6 euro per ogni bambino ed è richiesta la prenotazione. L’attività di venerdì 30 agosto è gratuita. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centro Servizi del Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde al numero 0578-239219 oppure la Cooperativa Il Labirinto ai numeri 348-5226337 oppure 333-4443829 o scrivere agli indirizzi mailmuseo@comune.cetona.si.it oppure mail@labirinto.info.