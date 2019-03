Cetona: “Il Codice Leopoldino” chiude il progetto sui diritti umani

Domani, venerdì 8 marzo ultima tappa di “Un-di-ci sil-la-be per i di- rit-ti”, che ha coinvolto Istituto comprensivo

CETONA. Sarà la lettura teatrale “Il Codice Leopoldino” a chiudere il progetto sui diritti umani“Un-di-ci sil-la-be per i di-rit-ti” promosso dal Comune di Cetona nelle scorse settimane con la collaborazione dell’associazione culturale I Macchiati e il supporto della Regione Toscana. L’iniziativa, portata avanti nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla Festa della Toscana, è in programma domani, venerdì 8 marzo, alle ore 16, nella Sala Santissima Annunziata, in Piazza Garibaldi, e sarà dedicata anche alla Giornata internazionale dei diritti delle donne e della pace nel mondo. L’appuntamento fa parte del cartellone “La Donna al Centro 2019”, promosso dal Servizio associato per le pari opportunità della Valdichiana senese.

La lettura teatrale, curata dall’associazione culturale I Macchiati, vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Cetona che, durante il progetto, hanno partecipato a incontri e laboratori didattici sui diritti umani come attività extrascolastica. Le attività hanno portato alla realizzazione di una canzone in endecasillabi, ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dedicata alla disparità di genere e al rispetto dei diritti e delle scelte di ogni persona senza distinzioni e discriminazioni, e di un videoclip “Sulle note di Auschwitz” che è stato proiettato in occasione del Giorno della Memoria.