Cetona: avviso per alienazione di terreni e immobili comunali

Pubblicato nei giorni scorsi con scadenza il 1° febbraio 2019. Previsti 5 lotti per circa 38 mila euro

CETONA. Il Comune di Cetona ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso per la vendita di terreni e immobili di proprietà comunale a Cetona e a Piazze, per un valore complessivo di circa 38 mila euro divisi in cinque lotti. L’atto segue l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Cetona approvato lo scorso febbraio in consiglio comunale. Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire entro il 1° febbraio 2019. Il bando di vendita, insieme al Piano delle alienazioni e alla documentazione necessaria per partecipare, è disponibile sul sito del Comune di Cetona,www.comune.cetona.si.it, nella sezione Avvisi e nella sezione Bandi.

Per ricevere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Servizio Ambiente, Manutenzione e Patrimonio, con sede presso il Comune di Cetona, in via Roma, 41; il numero di telefono 0578-237622 oppure gli indirizzi di posta elettronicam.giovannini@comune.cetona.si.it e m.procino@comune.cetona.si.it.