Cetona: appuntamento con la storia. Torna la Corsa delle Brocche

La storica manifestazione è in programma dal 20 al 22 luglio e dal 27 al 29 luglio

CETONA. Cetona si prepara ad accogliere una nuova edizione della Corsa delle Brocche. La manifestazione, in programma da venerdì 20 a domenica 22 luglio e da venerdì 27 a domenica 29 luglio, rievocherà il passaggio del castello di Cetona dal dominio orvietano a quello senese e animerà, ancora una volta, il paese con giochi, sfide di tiro con l’arco e appuntamenti con la storia. Nella giornata conclusiva, domenica 29 luglio, è prevista la doppia sfida della Corsa delle Brocchine e della Corsa delle Brocche che coinvolgerà le tre contrade di Porta a Latere, Porta Castello e Porta Capperoni. In palio, come ogni anno, ci sarà la brocca che simboleggia la fatica degli antichi abitanti che arrivavano alle fonti della piazza per approvvigionarsi di acqua e risalire verso la parte alta del borgo.

Il programma della festa. La Corsa delle Brocche si aprirà venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 in Piazza Garibaldi, con GiocaMuseo, che coinvolgerà adulti e bambini in numerosi giochi in legno. Sabato 21 luglio, alle ore 21.15, Piazza Santissima Trinità ospiterà il Lancio della Sfida, momento in cui le squadre di arcieri delle tre contrade si sfideranno per conquistare la migliore posizione di partenza per la Corsa delle Brocche in programma domenica 29 luglio. Domenica 22 luglio, alle ore 16.30 nella stessa piazza, sarà, invece, la volta di Tria Castra Palio, una disfida triangolare di tiro con l’arco tra i Comuni di Cetona, Chiusi e Radicofani.

La Corsa delle Brocche tornerà ad animare Cetona venerdì 27 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi, con la Corsa delle Brocchine riservata ai bambini delle tre Contrade di Porta a Latere, Porta Castello e Porta Capperoni. Sabato 28 luglio, dalle ore 21.30, Piazza Garibaldi e il centro storico saranno attraversati dal ‘Corteo dei Ceri’ e dalla benedizione del panno scarlatto donato dal Comune di Siena, prima dello spettacolo Duellatorum in compagnia di duellanti in costume seguito dal corteo di sbandieratori e tamburini. Il gran finale è fissato per domenica 29 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi, con il corteo storico e la Corsa delle Brocche.

La Corsa delle Brocche. La storica manifestazione si apre, secondo la tradizione, con la prova femminile durante la quale le donne si sfidano in velocità portando le brocche colme d’acqua in testa facendo il giro di Piazza Garibaldi. Subito dopo è la volta della corsa maschile, dove i corridori coinvolti, quattro per ogni contrada, percorrono Piazza Garibaldi conducendo un ‘barellino’ su cui è poggiata una pesante brocca piena d’acqua. In entrambe le sfide, la vittoria va alla contrada che giunge prima al traguardo con la brocca correttamente posizionata e ancora piena. La Corsa delle Brocche ha anche un valore storico e rievocativo e richiama il passato di Cetona quando, ancora nel secolo scorso e con grande fatica, si riusciva ad approvvigionarsi giornalmente di acqua attingendola solo con le brocche direttamente alle fonti pubbliche.