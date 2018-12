Cercatore di funghi scomparso da un giorno a Casole

Attivati tutti i dispositivi di ricerca tas e cinofili

Foto di repertorio

CASOLE D’ELSA. I Vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo dalle ore 10, nel comune di Casole d’Elsa in località Mucellena, per le ricerche di un uomo di anni 69, che ieri (4 dicembre) si è recato nel bosco in cerca di funghi. I familiari hanno denunciato ai Carabinieri il mancato rientro a casa dell’uomo.

L’autovettura è stata ritrovata nel piazzale che si trova nei pressi delle tombe etrusche.

Il dispositivo di soccorso messo in atto dai vigili del fuoco è composto da personale TAS (topografia applicata al soccorso) provenienti dal comando di Arezzo, le unità cinofile provenienti dal comando di Livorno e due squadre del comando di Siena. Inoltre sono presenti associazioni di volontariato come previsto dal piano di ricerca a persona con la Prefettura.