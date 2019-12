Cerca di violentare una ragazza: 19enne arrestato dai Carabinieri

SARTEANO. Un sudamericano di 19 anni, residente a Sarteano, attratto in maniera davvero anomala da una 23enne sua connazionale, ha tentato di violentarla, introducendosi nell’abitazione dove la ragazza vive da sola, dopo aver spaccato il vetro di una finestra.

L’uomo è riuscito a mettere le mani addosso alla ragazza ma le urla della stessa hanno attirato l’attenzione dei vicini, con conseguente intervento di una gazzella dei Carabinieri che lo ha fermato e condotto in caserma.

La ragazza ha avuto così modo di raccontare che il suo aggressore non era nuovo a simili comportamenti, che lei non aveva però mai denunciato, sino all’occasione di ieri in cui l’intervento dei militari non le aveva creato l’occasione per poterlo fare.

La violenza sessuale, com’è noto, non richiede più l’imposizione di un atto completo e il giovane aveva aggiunto un secondo grave delitto che prevede di per sé l’arresto obbligatorio in flagranza, cioè la violazione di domicilio con violenza sulle cose, cioè l’aver spaccato il vetro di una finestra per introdursi in casa.

L’uomo si trova ora nel carcere senese di Santo Spirito. Sono scattati a vantaggio della giovane aggredita i meccanismi di assistenza materiale e psicologica previsti dal “codice rosa” e quelli di tutela giuridica previsti dal “codice rosso”.