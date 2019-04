Centrosinistra per Torrita ha presentato il simbolo

La coalizione sostiene la candidatura a sindaco di Giacomo Grazi

TORRITA DI SIENA. A cinquanta giorni dalle elezioni amministrative, la coalizione di Centrosinistra per Torrita di Siena presenta il proprio simbolo. In evidenza la torre del Palazzo Comunale a segnare il carattere civico della compagine che si prefigge di allargare il proprio raggio di consenso a quella parte della comunità moderata che trova difficoltà di rappresentanza, per via di una crescente radicalizzazione ed esasperazione di temi e concetti che purtroppo si registrano anche in Valdichiana e che in una realtà come quella torritese stridono, finendo con il creare disagio in quanti alle urne sono da sempre abituati ad esprimere il proprio voto consapevole.

In evidenza ci sono poi i simboli del Partito democratico, dei socialisti e di +Europa che completano la coalizione, a denotare il forte carattere anche politico del progetto amministrativo che punta a rinnovare il mandato al Sindaco uscente Giacomo Grazi.

ll simbolo è stato presentato a Montefollonico in un contesto conviviale di oltre 120 persone in un clima coeso e costruttivo.

Il lavoro del comitato a sostegno della candidatura di Giacomo Grazi ha avuto la benedizione politica di Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Simone Bezzini, consigliere regionale, Giorgio Del Ciondolo, segretario provinciale del Psi e di Rodolfo Damigelli del progetto civico.