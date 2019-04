Centrosinistra per Sinalunga: una lista con tante novità

Tessuto produttivo, sviluppo economico, decoro urbano e sicurezza, cultura e lavoro i temi principali

SINALUNGA. La lista Centrosinistra per Sinalunga si è presentata, nella serata di mercoledì 17 aprile, nella prima occasione pubblica di confronto a cui seguiranno tanti appuntamenti nell’intensa attività della campagna elettorale per la tornata amministrativa del 26 maggio a sostegno del candidato sindaco Edo Zacchei.

Una lista aperta e inclusiva, che trae spunto dall’impegno profuso dall’amministrazione uscente, ma che al contempo presenta molte novità grazie alla partecipazione di molti giovani del territorio e un’ampia attenzione a tutte le frazioni del Comune. La squadra è stata composta nel rispetto della parità di genere e delle forze politiche e civiche che compongono la coalizione elettorale.

Questi i nomi: Emma Licciano, Alberto Buracchi, Ketty La Rocca, Patrizia Marchi, Federico Dondi, Daniele Graziani, Francesco Gialli, Cosetta Pericoli, Cecilia Bernardini, Matteo Becherini, Franco Farsi, Annamaria Romoli, Leopoldo Fei, Laura Farini, Luciano Dini e Barbara Calabria.

I temi principali su cui volgerà l’impegno amministrativo sono quelli usciti dai tavoli di lavoro e dall’attività politica svolta nel territorio di Sinalunga, per scrivere tutti assieme il futuro del nostro Comune: l’impegno a favore del tessuto produttivo, il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza, la valorizzazione del turismo sostenibile e della cultura come motori per lo sviluppo locale.

“È con grande senso di responsabilità che mi sono messo a disposizione della coalizione di centrosinistra, nel candidarmi a Sindaco – ha dichiarato il candidato Sindaco Edo Zacchei – Siamo una delle più importanti porte di accesso della Valdichiana, strategici per le infrastrutture viarie che ci attraversano. Il polo economico più importante della Valdichiana senese. È in quest’ottica che dovremo impegnarci per portare Sinalunga a ricoprire un ruolo da protagonista della crescita futura di questa area della Toscana. Dare voce alle associazioni, alla gente, renderli partecipi della Sinalunga del domani. Garantire decoro, sicurezza, servizi e vivibilità. Valorizzare la vivacità e creatività dell’associazionismo. Coniugare la cultura con il territorio, con le nostre vocazioni, con l’enogastronomia, con i prodotti tipici che ci contraddistinguono nel mondo. Sono nato e cresciuto tra questa gente, ed ho tanto a cuore questa terra meravigliosa in cui abito.”