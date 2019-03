Centrosinistra per Sinalunga: partono i tavoli di lavoro

Il candidato sindaco Zacchei lancia le iniziative per coinvolgere la cittadinanza

SINALUNGA. Dopo la presentazione ufficiale della scorsa settimana, in cui il Centrosinistra per Sinalunga ha formato una coalizione elettorale per la candidatura di Edo Zacchei come Sindaco per la prossima tornata amministrativa, sono già partiti le iniziative di coinvolgimento della cittadinanza alla stesura del programma politico e alle definizione degli obiettivi principali di ogni realtà locale.

I tavoli saranno strutturati su quattro diverse tematiche e saranno improntati alla libera partecipazione a tutta la cittadinanza, per riflessioni, suggerimenti e proposte. Il primo tavolo tratta della fondamentale tematica del lavoro (imprese, lavoratori e sviluppo economico), mentre il secondo tavolo ha come tema lo sviluppo del territorio, le infrastrutture e la mobilità. Argomento del terzo tavolo è la tutela dei servizi alla persona (servizi sociali, sanità, politiche giovanili e pari opportunità), infine il quarto tavolo è dedicato alla cultura, all’istruzione, all’associazionismo e allo sport.

Ogni sera saranno attivi tutti e quattro i tavoli per lavorare in sinergia sui diversi aspetti sulla progettazione politica per il futuro di Sinalunga. Il primo appuntamento è per mercoledì 6 marzo al circolo Arci di Guazzino, il secondo per venerdì 15 marzo presso il Circolo Frullini della Pieve di Sinalunga. Il terzo appuntamento si terrà giovedì 21 marzo presso la Sala Polivalente di Bettolle e l’incontro finale si terrà invece martedì 26 marzo al Circolo 360° di Sinalunga. Tutti i gli incontri avranno inizio dalle ore 21:15.

“La nostra è una coalizione aperta in cui i cittadini devono essere i veri protagonisti – ha detto il candidato sindaco Edo Zacchei – Il nostro primo impegno in campagna elettorale non sarà soltanto quello di ascoltare le esigenze di tutti i cittadini, ma anche di renderli partecipi in prima persona attraverso i tavoli di lavoro sulle tematiche più importanti del nostro Comune e scrivere tutti insieme il futuro di Sinalunga”.