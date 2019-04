“Centrosinistra per Montepulciano”, una lista di giovani e donne

Angiolini: “Una squadra forte per costruire il nostro futuro Comune”

MONTEPULCIANO. La coalizione “Centrosinistra per Montepulciano” ha presentato oggi alla stampa la propria lista, sedici persone che hanno scelto di impegnarsi e dedicare il loro tempo per costruire insieme il futuro di Montepulciano. Una lista che brilla per la maggioranza di donne (9 su 16) e per la presenza di giovani. Il candidato sindaco Michele Angiolini e i candidati consiglieri hanno sottoscritto stamattina la candidatura negli uffici di Palazzo Comunale, tra i primi a farlo in tutta la provincia. La presentazione pubblica, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, è prevista invece per domenica 14 aprile alle ore 18 agli ex Macelli.

Il candidato sindaco Michele Angiolini può dirsi soddisfatto: “Abbiamo lavorato bene senza perdere tempo, con grande spirito unitario, per dare vita ad una lista competitiva, completa e soprattutto con prevalenza di donne e molti giovani. Una squadra forte con un programma preciso, costruito in mesi di incontri con associazioni e cittadini”. La scelta è di puntare fin da subito sul programma: “Sviluppo dell’agricoltura ortofrutticola di valle con valorizzazione prodotti di qualità, sostenibilità ambientale e green economy, protagonismo delle frazioni puntando anche su turismo lento e cammini, tutela del centro storico, spazi di aggregazione giovanile e cultura con Montepulciano città d’arte e della musica. È fondamentale tenere in stretta connessione i diversi elementi che compongono il nostro tessuto economico e sociale”.

I sedici candidati della lista “Centrosinistra per Montepulciano” sono: Cencini Ivo, Cenni Angela, Ciolfi Andrea, Contucci Eleonora, Fè Gianluca, Maccari Lucia, Migliorucci Emiliano, Millacci Alberto, Nasorri Monica, Pagliai Marzio, Pieri Lara, Protasi Chiara, Quadrenni Cecilia, Rubegni Luca, Salvadori Monja, Vannuccini Virginia.

“Questa lista parla la lingua della nostra comunità – prosegue Angiolini – e porta con sé l’esperienza del passato ma con lo sguardo rivolto al futuro, raccontando le storie del nostro territorio, con rappresentanti di tutte le frazioni. Sedici persone competenti, oneste, con a cuore il bene comune e i valori democratici. Sono orgoglioso del lavoro che insieme abbiamo fatto, una coalizione unita e plurale, una squadra forte per costruire il nostro futuro Comune. Rivolgo fin da ora un invito a tutta la cittadinanza a partecipare all’evento di domenica 14 aprile per conoscere di persona i candidati e dare il proprio contributo in questa sfida decisiva per il futuro di Montepulciano”.