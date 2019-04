“Centrodestra unito: sviluppo e alternanza per Poggibonsi”

Antonella Tomei si candida nella lista di Forza Italia che sostiene Riccardo Galligani,

“Una profonda conoscenza del Comune di Poggibonsi acquisita grazie a dieci anni come Sindaco Revisore del Comune, un’importante esperienza professionale (socio fondatore di uno dei più grandi studi commerciali della Valdelsa), Antonella Tomei ha deciso di scendere in campo come consigliere comunale nella lista di Forza Italia che sostiene Riccardo Galligani, il candidato Sindaco per il Centro Destra unito.

Nel programma delle forze politiche che sostengono Riccardo Galligani mi concentrerò sui temi che conosco meglio: creare occupazione e valorizzare il territorio, riportando nel nostro Comune le aziende che si sono trasferite in altri Comuni grazie ai finanziamenti europei e riducendo le imposte locali. Un altro importante punto su cui si basa il nostro programma è aumentare la nostra visibilità internazionale, soprattutto verso i Paesi emergenti, creando un Polo Agroalimentare nel nostro Comune che possa attrarre investimenti e quindi occupazione.

L’alternanza è il cuore della democrazia e Poggibonsi è governata da troppo tempo dallo stesso gruppo dirigente e dallo stesso partito: adesso è il momento di cambiare! Tutto il centro destra si mette a disposizione con le proprie idee e valori : tutela del nostro territorio, dei nostri cittadini e della nostra sicurezza. Invito pertanto i Poggibonsesi a dare impulso a questo cambiamento, a dare fiducia al centrodestra per riportare finalmente Poggibonsi ai livelli che si merita.

Purtroppo le liste civiche che si sono succedute nelle scorse legislature non hanno mai inciso sul governo di Poggibonsi, e le varie liste civiche che si sono presentate anche in queste Elezioni Amministrative hanno al loro interno soggetti che vengono da aree politiche troppo diverse e che quindi non troveranno mai una convergenza su programmi e gestione delle risorse a favore di Poggibonsi. L’unica alternanza possibile è quindi il Centro Destra Unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia).

Non sono un politico di professione, sono una commercialista e quindi molto pragmatica: se dopo cinque anni al governo della città non avremo realizzato il nostro programma politico e riportato Poggibonsi ai livelli che si merita, i Poggibonsesi avranno la possibilità di toglierci la fiducia data!!”.