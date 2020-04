Centrodestra per Montepulciano chiede la riapertura degli uffici postali

MONTEPULCIANO. In una nota il Gruppo Consiliare Centrodestra per Montepulciano ed i membri delle Agorà da questo designati dichiarano: “Nonostante il periodo festivo non abbiamo sospeso il nostro lavoro per la cittadinanza.In questi giorni abbiamo raccolto il disagio manifestato da molti cittadini per la chiusura degli uffici postali di Valiano, Gracciano e Sant’Albino. Per tale motivo abbiamo ritenuto doveroso sollecitare l’Amministrazione affinché si attivi presso gli organi direttivi di Poste Italiane s.p.a. al fine di ottenere la riapertura degli uffici nel più breve tempo possibile.

Nel documento che abbiamo presentato abbiamo evidenziato l’importante funzione svolta dagli Uffici Postali, soprattutto per la popolazione in età avanzata, stante la carenza di un adeguato sistema di trasporto pubblico che colleghi le frazioni interessate, il capoluogo e le altre frazioni, abbiamo altresì evidenziato che il mantenimento di presidi fisici capillarmente diffusi eviterebbe lo spostamento della popolazione e, dunque, i maggiori rischi di diffusione del contagio, scongiurando l’affollamento degli Uffici rimasti aperti, conformemente alla normativa nazionale di settore. Infine abbiamo sottolineato come tale chiusura non trovi alcuna giustificazione, dal momento che le misure di sicurezza decise dal Governo italiano per prevenire il diffondersi del coronavirus non ostano al mantenimento dei servizi essenziali, tra i quali, i servizi postali.

Auspichiamo che l’Amministrazione raccolga la nostra richiesta quanto prima, in modo da garantire per tutti i cittadini di Montepulciano il godimento degli stessi servizi alle medesime condizioni”.