Centro storico di Bettolle, pubblicato sul Burt il piano di recupero

Ci sono 30 giorni di tempo per presentare osservazioni

SINALUNGA. Il Comune di Sinalunga ha pubblicato sul Burt il piano di recupero del centro storico di Bettolle adottato con delibera del Consiglio comunale del 3 dicembre scorso.

Delibera e piano di recupero sono depositati all’Ufficio Urbanistica del Comune in Piazza Garibaldi, 43 e sono disponibili per la consultazione per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Burt (9 gennaio 2019) e consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Pianificazione e governo del territorio.

Entro il termine dei 30 giorni chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare osservazioni all’Ufficio Protocollo del Comune (Via Garibaldi, 43) o via Pec all’indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it.

Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, l’amministrazione comunale procederà alla definitiva approvazione del piano di recupero, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate e che qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul Burt dell’avviso che ne darà atto.