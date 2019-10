Centro Pari Opportunità della Val di Merse: rinnovato il direttivo

SOVICILLE. Il Centro Pari Opportunità della Val di Merse, un servizio ed un ufficio dell’Unione dei Comuni, ha rinnovato, in seguito alla tornata elettorale dello scorso maggio, la propria ssemblea ed ha eletto lo scorso 22 ottobre una nuova presidente, la consigliera di Sovicille Michela Guerrini e una nuova vicepresidente, l’assessora di Murlo Loredana Celi.

La presidente e l’assemblea hanno intenzione di dare continuità all’importante lavoro che è stato svolto sul territorio negli anni precedenti rinnovando e potenziando l’impegno del Centro ad offrire uno spazio di ascolto per le donne e i giovani del territorio. Tante iniziative sono già state messe in cantiere dal nuovo gruppo di amministratrici alla guida del Centro tra le quali non mancheranno le occasioni di confronto con la cittadinanza su temi importanti quali la violenza sulle donne e l’emergere di nuove forme di violenza e di dipendenza nel territorio.

Le iniziative del centro andranno quindi di pari passo con l’attività di ascolto, orientamento e informazione che lo sportello svolge tutte le settimane nei territori con il seguente calendario: 1° giovedì del mese, 09:00-12:00 Comune di Chiusdino P.zza del Plebiscito, n°1; 2° giovedì del mese, 09:00-12:00 Comune di Monticiano P.zza S. Agostino, n°2, c/o Bliblioteca Comunale; 3° giovedì del mese, 09:00-12:00 Comune di Murlo, Via Tinoni, n°1; 4° giovedì del mese, 09:00-12:00 Comune di Sovicille P.zza Marconi, n°1. Ricordiamo che per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi al numero 339-7278201 o scrivere all’indirizzo cpo@valdimerse.si.it.