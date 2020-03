Centro Antiviolenza Donne Insieme: chiusi gli sportelli ma non l’attività

VALDELSA. L’Associazione Donne Insieme Valdelsa, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 9 marzo 2020, sospende fino al 3 aprile 2020 i servizi del CAV che implichino la co-presenza di più persone, ovvero sportelli di ascolto, colloqui con le utenti, consulenze.

Il numero di emergenza del centro (366 2067788) resterà attivo tutti i giorni feriali e prefestivi nel consueto orario 09:00-21:00. La violenza sulle donne, purtroppo, non si arresta neanche di fronte a una grave emergenza sanitaria, pertanto il Centro AntiViolenza continuerà a prestare servizio alle donne nelle modalità suddette, stabilendo di volta in volta le forme di intervento emergenziale in base alle necessità.

Sarà cura dell’associazione informare attraverso tutti i possibili canali di comunicazione eventuali ulteriori modifiche del servizio se la situazione di emergenza sanitaria dovesse protrarsi.