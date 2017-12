Cena di solidarietà di Scaramelli sostiene l’ippoterapia per bambini autistici

Nel 2016 al reparto bambini dell’ospedale di Nottola, questo Natale al Club Ippico Benefizio di Sinalunga

CHIUSI. Sono stati donati al Club Ippico Benefizio di Sinalunga, da anni impegnato assieme al Rotary Club Chianciano, Chiusi e Montepulciano in un progetto di ippoterapia per bambini autistici, i proventi della cena di beneficienza organizzata in luglio alla Festa dell’Unità di Chiusi dal Consigliere regionale Stefano Scaramelli. “L’importanza del progetto per il gruppo di bambini con difficoltà che frequentano il Centro è notevole – commenta Paolo Coppi, presidente Rotary Club Chianciano, Chiusi e Montepulciano -. Al Benefizio i ragazzi entrano in contatto con il cavallo, stabiliscono scambi affettivi e traggono stimoli nuovi per la comunicazione. Per quasi venti anni siamo stati soli, come Club, a sostenere questa iniziativa. È bello vedere oggi anche l’attenzione delle istituzioni che contribuiscono in modo sostanziale al mantenimento del progetto”.