Cena degli Auguri dell’Unione Polisportiva Poggibonsese insieme alle autorità

POGGIBONSI. L’Unione Polisportiva Poggibonsese ha salutato le autorità in occasione della cena di Natale organizzata lo scorso lunedi 9 dicembre presso gli impianti sportivi del Bernino, dove i volontari della polisportiva, guidati da una meravigliosa cuoca come Patrizia Matteuzzi, hanno cucinato un ottimo cinghiale, seguito da un gustoso maialino al forno, il tutto in un clima di grande partecipazione attiva.

Giampiero Cenni, presidente della polisportiva, ha aperto la serata che è scivolata rapida, come sempre accade quando ci si diverte, aprendo con i saluti a tutte le autorità presenti: dal Sindaco Davide Bussagli, accompagnato da alcuni assessori della Giunta comunale, all’Onorevole Susanna Cenni, membro della Camera dei Deputati, ai rappresentanti del Coni, dell’Uisp, della Figc, dei Carabinieri, della Polizia e dell’Anfass, con un saluto particolare ai membri del direttivo presenti alla serata.

Ha poi parlato il vicepresidente Tiziano Faraoni che, dopo il personale saluto, ha passato la parola al sindaco Bussagli, all’onorevole Cenni, al delegato del Coni Ridolfi e al presidente dell’Uisp Siena Pacciani, che hanno sottolineato ancora una volta come la polisportiva sia una fondamentale realta’ all’interno del tessuto sociale non solo della citta’ di Poggibonsi ma dell’intera provincia di Siena per la divulgazione della cultura dello sport, del gioco e del rispetto. Infine un saluto affettuoso da parte di Lucia Semplici, presidente dell’Anfass AltaValdelsa, che ha ricordato l’impegno profuso nell’organizzazione annuale della Giornata ginnico ricreativa, una giornata dove si concretizza uno dei valori fondamentali che la polisportiva da sempre persegue come l’inclusione sociale delle persone diversamente abili.

La Polisportiva coglie l’occasione per augurare Buone Feste e un Felice anno nuovo a tutti gli atleti, a tutti gli istruttori, a tutti i soci, a tutti i volontari che prestano la loro opera all’interno delle strutture del Bernino e alla cittadinanza intera.