Celle sul Rigo ha un centro polivalente, con servizi per tutti i cittadini

Ospitato nella vecchia scuola, sarà un importante punto di riferimento per la comunità

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – Celle sul Rigo, frazione di San Casciano Bagni, ha un centro polivalente realizzato dal Comune nei locali della vecchia scuola elementare. Accoglierà la proiezione farmaceutica, gli ambulatori dei medici di base, oltre a vari spazi che saranno dati in concessione alle associazioni. Sarà, dunque, un punto di riferimento per la comunità, molto atteso dai residenti: la dimostrazione è la grande partecipazione al pomeriggio inaugurale, avvenuto sabato 5 gennaio, dove la proloco ha svolto un ruolo importante nell’organizzazione, con il coinvolgimento della banda del paese. Alla cerimonia c’erano il sindaco Paolo Morelli, la giunta e i consiglieri comunali, i consiglieri regionali Simone Bezzini e Stefano Scaramelli, ma anche il precedente sindaco, Franco Picchieri, con il quale era partito il travagliato progetto: il fallimento della ditta costruttrice ha fatto slittare i tempi di realizzazione previsti. Il taglio del nastro è stato effettuato dal consigliere delegato ai lavori pubblici Gilberto Fastelli, che ha seguito con pazienza lo svolgimento dei lavori, e contribuito a risolvere i problemi, fino al lieto fine.

L’edificio è sempre stato importante per la comunità cellese, sede della scuola elementare Giosuè Carducci dalla fine degli anni Sessanta fino al 1995, quando venne chiusa per l’accentramento delle scuole del territorio comunale nel capoluogo. “Restituire ai cellesi la scuola – osserva il sindaco Paolo Morelli – significa rispondere ad un impegno preso tanti anni fa, quando le aule delle frazioni furono chiuse. Oggi quest’edificio è un centro polivalente a disposizione di tutti i cittadini, delle associazioni, sarà luogo di servizi e di aggregazione sicuramente molto frequentato”. Laristrutturazione è stata possibile grazie ai fondi Cosvig. Lo spettacolo “Fiocchi d’arte”, intriso di comicità, magia, clownerie e ballon art, seguito dall’arrivo della Befana, ha trasformato l’appuntamento inaugurale in una grande festa.