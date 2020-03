Castelnuovo: nuovi spazi verdi con le donazioni degli ospiti della Rsa “Villa Chigi”

L’intervento prevede un parco giochi, un campo polivalente, un’area relax per anziani e uno spazio per i cani

CASTELNUOVO BERARDENGA. Stanno prendendo forma a Castelnuovo Berardenga i nuovi spazi verdi adiacenti alla Rsa, Residenza sanitaria assistita “Villa Chigi” realizzati grazie alla donazione della famiglia di un’ospite della stessa struttura per anziani scomparsa alcuni anni fa. L’intervento prevede la realizzazione di un parco giochi per bambini, un’area relax per anziani, un campo polivalente e uno spazio di sgambamento per cani. L’investimento complessivo ammonta a circa 100 mila euro, con 80 mila euro provenienti dalla donazione e circa 20 mila euro messi a disposizione dal Comune castelnovino.

“Le donazioni alla Rsa ‘Villa Chigi’ da parte delle famiglie di alcuni ospiti, a cui va un sentito ringraziamento anche a nome della comunità castelnovina – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – hanno già permesso al Comune di acquistare per la struttura apparecchi per la fisioterapia, la magnetoterapia, l’elettroterapia antalgica e la stimolazione, un pulmino, un carrello per i farmaci e un sollevatore per i pazienti. Adesso, le restanti risorse andranno a supportare la sistemazione di spazi verdi adiacenti alla Rsa che saranno a disposizione di tutti i cittadini, dai bambini agli anziani. Un bel gesto che rappresenta un riconoscimento per i servizi di accoglienza e assistenza per anziani messi a disposizione dalla Rsa ‘Villa Chigi’ con personale qualificato e una grande attenzione e sensibilità verso la nostra comunità, con la possibilità di offrire nuovi spazi di aggregazione sociale per tutte le età”.