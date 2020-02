Castelnuovo: nuova illuminazione e sicurezza stradale a Ponte a Bozzone

Terminati i lavori per marciapiedi, segnaletica e pavimentazione

CASTELNUOVO BERARDENGA. Nuova illuminazione pubblica e maggiore sicurezza stradale a Ponte a Bozzone, nel Comune di Castelnuovo Berardenga. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori per il miglioramento della viabilità urbana che attraversa la frazione, con particolare attenzione per Via della Scheggiolla e Via della Certosa, dove sono stati realizzati nuovi marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale e rifacimento del manto stradale, con un investimento complessivo di oltre 200 mila euro sostenuto da un contributo della Regione Toscana. Sul fronte dell’illuminazione pubblica, invece, è in via di conclusione il potenziamento della rete con particolare attenzione in via Alfieri, con un investimento di circa 25 mila euro e l’utilizzo di lampade a led attenti a risparmio ed efficientamento energetico.

“Gli interventi di sicurezza stradale e di potenziamento dell’illuminazione pubblica a Ponte a Bozzone – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – confermano l’attenzione dell’amministrazione comunale su tutto il territorio anche in ottica sostenibile per l’ambiente e rispondono alle richieste dei cittadini della frazione. Il nostro impegno sta continuando su tutto il territorio e in questi giorni stiamo portando avanti altri interventi per rendere gli spazi pubblici sempre migliori e più fruibili”.