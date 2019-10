Castelnuovo investe nella mobilità dolce per promuovere il territorio

Approvato un progetto che riguarda la sistemazione e la segnalazione di percorsi ciclo-turistici

CASTELNUOVO BERARDENGA. Castelnuovo Berardenga investe nella mobilità dolce come opportunità di valorizzazione e promozione del territorio. Oggi, venerdì 4 ottobre la giunta ha approvato il progetto esecutivo che porterà all’individuazione e all’allestimento di aree attrezzate, con interventi su cartellonistica e segnaletica stradale, e alla realizzazione di un portale web di informazione turistica per valorizzare e definire percorsi ciclo-turistici e di trekking nel territorio comunale. Il progetto conterà su risorse proprie integrate da un finanziamento in arrivo dal Gal, Gruppo di azione locale di cui fa parte il Comune di Castelnuovo Berardenga e che opera, insieme ad altri sei Gal per conto della Regione nell’ambito dello sviluppo economico e sociale dei territori rurali.

“Il progetto legato alla mobilità dolce – afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – punta a valorizzare e promuovere in maniera crescente il territorio castelnovino e il suo ampio e variegato patrimonio paesaggistico e sociale puntando ad attrarre visitatori che amano il turismo lento, a piedi o in bicicletta. Contando su risorse proprie e sul finanziamento in arrivo dal Gal, porteremo avanti una mappatura del territorio per stabilire gli interventi da compiere e procedere con la segnalazione di tutti i percorsi ciclo-turistici disponibili e in parte già esistenti. Il progetto comprende anche la realizzazione di un portale web, che sarà un ulteriore supporto fondamentale per l’obiettivo che ci poniamo”.