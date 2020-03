Castelnuovo: il Comune azzera il pagamento dei servizi scolastici

Il Comune contribuirà anche ad azzerare le rette degli asili nido. Iniziativa per il mese di marzo nel periodo di interruzione dei servizi legato all’emergenza Coronavirus

CASTELNUOVO BERARDENGA. Il Comune di Castelnuovo Berardenga azzererà il pagamento dei servizi non usufruiti per mensa e trasporto scolastico per il mese di marzo, nel periodo di interruzione dei servizi a seguito delle disposizioni nazionali per limitare la diffusione dei contagi del Coronavirus, e contribuirà all’azzeramento delle rette degli asili nido di Pontignano e Monteaperti per lo stesso periodo. Sono queste le prime misure straordinarie adottate dal Comune castelnovino a sostegno delle famiglie per rispondere alle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria. L’azzeramento di mensa e trasporto scolastico sarà curato dagli uffici comunali competenti, mentre per le rette degli asili nido sarà possibile contattare il soggetto gestore del servizio, Giocolare Società Cooperativa Sociale.

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – è vicina ai cittadini e pienamente consapevole dei sacrifici economici e sociali che anche la nostra comunità sta affrontando in questo momento straordinario. L’azzeramento per i servizi di mensa e trasporto scolastico non usufruiti e il contributo per azzerare le rette degli asili nido di Pontignano e Monteaperti gestiti da Giocolare Società Cooperativa Sociale sono solo un primo passo a sostegno delle famiglie, mentre rimaniamo costantemente in contatto con gli altri Comuni del Chianti per valutare altre misure rivolte alle imprese e alla comunità”.

Responsabilità collettiva. “Ringrazio gli assessori, gli uffici comunali e tutti i cittadini per come stanno vivendo questo momento straordinario e rinnovo l’appello a tutti per un senso di responsabilità collettivo e il massimo rispetto delle disposizioni previste dal governo, al fine di uscire prima possibile, tutti insieme, da questa situazione straordinaria a livello nazionale”.