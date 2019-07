Castelnuovo: furto di teli coprileggio

CASTELNUOVO BERARDENGA. (a. p.) Magari poi si scoprirà che qualche perpetua zelante, combattente assatanata contro la polvere e lo sporco ha portato i teli coprileggio in lavanderia per dargli una rinfrescata, ma allo stato attuale, sia nella chiesa parrocchiale dei santi Giusto e Clemente che nella chiesa della Compagnia, nella mattina oggi (lunedi 29 luglio), sono spariti tali oggetti d’arredo funzionali al luogo.

Ne dà notizia il parroco, don Vezio, che, con un diavolo per capello per i tempi grami che stiamo vivendo, ha sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri.