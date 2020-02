Castelnuovo: dal 1° marzo pratiche edilizie solo per via telematica

Il nuovo strumento unisce semplificazione amministrativa e rispetto per l’ambiente

CASTELNUOVO BERARDENGA. Da domenica 1° marzo a Castelnuovo Berardenga diventa pienamente operativo il nuovo portale esclusivamente telematico per le pratiche edilizie. Dopo il periodo transitorio avviato nel mese di dicembre scatta, infatti, l’obbligo di inviare solo per via telematica ogni pratica edilizia rivolta al Comune castelnovino, a eccezione di certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa e richieste di accesso agli atti già normate con procedure puntuali. Le pratiche presentate con mezzi diversi saranno considerate non recivibili.

“L’iniziativa – spiega il vicesindaco di Castelnuovo Berardenga, Alessandro Maggi che ha seguito l’attivazione del portale fin dai mesi scorsi – coniuga semplificazione amministrativa e attenzione per l’ambiente, con iter più snelli e meno cartacei. Il nuovo portale è stato presentato nel mese di dicembre a professionisti e tecnici del settore e dopo la prima fase sperimentale e transitoria, diventerà pienamente operativo dal 1° marzo con un’interfaccia semplice, intuitiva e aperta anche ai cittadini. Grazie al nuovo strumento – aggiunge Maggi – sarà migliorata la trasmissione, l’archiviazione e la successiva consultazione delle pratiche legate alla richiesta degli atti necessari per gli interventi edili, consentendo un monitoraggio costante degli iter e l’accesso a tutte le pratiche dal 1996 a oggi”.

Informazioni. Per accedere al nuovo portale, è possibile cliccare sui link presenti nella homepage del sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it, sotto la voce Sistema Informativo Territoriale, e nella pagina dell’Ufficio Tecnico – Urbanistica.