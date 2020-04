Castelnuovo Berardenga, da giovedì 9 al via la consegna delle mascherine

Le postazioni saranno 37. Si consegna da giovedì 9 e venerdì 1 aprile

CASTELNUOVO BERARDENGA. È tutto pronto per la consegna delle mascherine della Regione Toscana in tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, così come prescritto dall’ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi. Grazie al mondo del volontariato e della protezione civile locale sono state organizzato 37 postazioni per la consegna di mascherine FFP1.

Le consegne saranno effettuate: giovedì 9 e venerdì 10 aprile dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.30. A Colonna del Grillo dalle ore 9 alle ore 12.30, a Guistrigona, dalle ore 15 alle ore 18.30, a Castelnuovo Scalo e Corsignano tutto il giorno a esaurimento. Per ritirare le mascherine è necessario recarsi nel punto di consegna più vicino alla propria abitazione. Il ritiro potrà essere effettuato da una sola persona per nucleo familiare. Per quantità a noi assegnate, saranno consegnate due mascherine a ogni persona.

Ritirare le mascherine anche per altri nuclei familiari. Sarà possibile ritirare le mascherine anche per altri nuclei familiari (amici, familiari, parenti, condomini) con un apposito modulo presente nel punto di consegna. Con questa modalità ogni punto di consegna distribuirà al massimo mascherine per 100 nuclei familiari in quattro mezze giornate.

Evitare file e assembramenti. Non è necessario affrettarsi tutti il giovedì mattina alle 9 ed è consigliato, nel limite del possibile, di evitare di mettersi in fila qualora ci fossero altre persone presenti. In questo modo sarà possibile distribuire al meglio la consegna nei due giorni. L’ordinanza del Presidente della Regione diventerà efficace da lunedì 13 aprile. Al punto di consegna sarà distribuito anche l’allegato 3 dell’ordinanza, sulle modalità d’uso delle mascherine.

Si ricorda inoltre che ci fosse impossibilità a muoversi e non ha nessuna persona che può effettuargli il ritorno, può contattare il numero della Protezione Civile 342/3573207 per richiedere la consegna a domicilio.