Castelnuovo Berardenga: aperto nuovo bando per bonus idrico

L’opportunità è rivolta a chi non ha presentato la domanda a maggio

CASTELNUOVO BERARDENGA. Il Comune ha pubblicato il bando per assegnare la disponibilità residua del bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2019 relativo alla spesa sostenuta nell’anno 2018. L’opportunità è rivolta a chi non ha presentato la domanda con il bando sul bonus idrico presentato lo scorso maggio ed è aperta fino al 30 settembre ai cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga in possesso di un contratto di fornitura esclusivamente per l’abitazione di residenza individuale o in utenze aggregate, quali quelle condominiali.

“Il bonus idrico – affermano il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi. e l’assessore alle politiche sociali, Martina Borgogni – è uno strumento che, insieme al bando per i contributi affitto, al bonus energia e alle detrazioni Tari, conferma l’impegno della nostra amministrazione al fianco delle fasce più deboli e in condizioni di disagio economico”.

Informazioni. Per poter ottenere il contributo, è necessario essere in possesso di attestazione ISEE non superiore a 8.107,50 euro. Questa soglia è innalzata a 13.338,26 euro qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni e a 20 mila euro per le famiglie che abbiano quattro o più figli a carico. Le domande di partecipazione devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelnuovo Berardenga e disponibili, insieme al bando, presso il Comune e sul sito www.comune.castelnuovo.si.it.