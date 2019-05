Castelnuovo: aperte le iscrizioni per asili nidi e servizi scolastici

Pubblicati tre bandi con scadenze diversificate, dal 20 maggio al 31 luglio

CASTELNUOVO BERARDENGA. Iscrizioni aperte a Castelnuovo Berardenga per i nidi d’infanzia di Pontignano e Monteaperti e i servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019-2020, oltre alla possibilità di accedere alle risorse del “Pacchetto Scuola” per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e accesso ai servizi scolastici.

Nidi d’infanzia. Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it, e consegnate all’Ufficio Protocollo Generale, per posta raccomandata oppure via posta certificata (PEC) all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it. Il servizio prevede agevolazioni divise per fasce Isee comprese fra 6 mila e 35 mila euro, con differenze di costo per la richiesta di tempo breve o tempo pieno. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.castelnuovo.si.it.

Servizi scolastici: mensa e trasporto. Fino al 31 luglio è possibile presentare la domanda per i servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019/2020, compilando il modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l’Ufficio Protocollo al Piano Terra del Palazzo comunale oppure sul sito www.comune.castelnuovo.si.it e sulla piattaforma informatica multi servizi MUSE. La consegna può essere effettuata all’Ufficio Protocollo Generale, per posta raccomandata oppure via posta certificata (PEC) all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it.

Pacchetto Scuola. Le risorse per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e accesso ai servizi scolastici sono stanziate dal Comune attraverso erogazione della Regione Toscana e possono essere richieste fino al 20 maggio. Il bando è rivolto a studenti residenti in Toscana iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria privata o degli enti locali, con Isee familiare non superiore a 15.748,78 euro. La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo reperibile presso l’Ufficio Scuola o l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Berardenga e deve essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Per ulteriori informazioni sui diversi servizi e bandi aperti, è possibile contattare l’Ufficio Istruzione, al numero 0577-3511 oppure all’indirizzo e-mail protocollo@comune.castelnuovo.si.it.