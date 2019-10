Castellina: nuovo cda per la Asp “Virginia Borgheri”

Andrea Pucci nominato presidente dell'azienda che gestisce anche “Villa Chigi” a Castelnuovo Berardenga

CASTELLINA IN CHIANTI. Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona, Asp, “Virginia Borgheri” di Castellina in Chianti, struttura di accoglienza per anziani che gestisce anche la Residenza socio assistenziale “Villa Chigi” di Castelnuovo Berardenga sulla base di una convenzione fra i Comuni di Castellina in Chianti e Castelnuovo Berardenga. A guidare la Asp Virginia Borgheri, nel ruolo di presidente, sarà Andrea Pucci, affiancato dalla vicepresidente Silvia Pantani e dai consiglieri Massimo Bianciardi, Luca Milanesi e Angela Orlandi.

L’Azienda Servizi alla Persona “Virginia Borgheri” di Castellina in Chianti e la Residenza socio assistenziale per anziani “Villa Chigi” di Castelnuovo Berardenga sono convenzionate con la Asl di Siena e possono ospitare fino a novantanove persone anziane, autosufficienti e non. Le due strutture mettono a disposizione spazi efficienti e confortevoli e coinvolgono gli ospiti in attività di socializzazione e iniziative sociali e culturali rivolte spesso anche a ospiti esterni.

“L’Azienda Servizi alla Persona ‘Virginia Borgheri’ di Castellina in Chianti e la Residenza socio assistenziale per anziani ‘Villa Chigi’ di Castelnuovo Berardenga – afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti – sono due realtà socio assistenziali importanti per il territorio e, negli anni, hanno potuto accogliere con spazi e attività adeguate un numero crescente di persone anziane. Ringrazio il Consiglio di amministrazione uscente, guidato da Luciana Leoncini, e auguro buon lavoro ad Andrea Pucci e ai suoi collaboratori, rinnovando la collaborazione del territorio per sostenere attività sociali e culturali rivolte agli ospiti delle due strutture”.