Castellina in Chianti: malori per monossido di carbonio in chiesa

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo a Castellina in Chianti, presso la Chiesa di San Salvatore, per la verifica della presenza di monossido di carbonio.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto per malori accusati da alcune persone presenti.

La squadra dei Vigili del fuoco sta effettuando rilievi e controlli sull’impianto termico. Portati al pronto soccorso dal 118 quattro minori e due adulti, mentre altri due minori sono stati accompagnati dai familiari.