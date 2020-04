Castellina in Chianti e Castelnuovo: i sindaci ringraziano l’Asp Virginia Borgheri

Premiata l'attenzione all'interno delle Rsa. Invito a non abbassare la guardia nonostante i tamponi negativi al Covid-19 su ospiti e operatori, in quarantena a scopo precauzionale

CASTELLINA IN CHIANTI/CASTELNUOVO BERARDENGA. Un ringraziamento agli operatori sociali e sanitari della Rsa Virginia Borgheri, a Castellina in Chianti, e della Rsa Villa Chigi, a Castelnuovo Berardenga, con l’invito a tenere alta l’attenzione di fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus nonostante il risultato negativo ai tamponi per la diagnosi del Covid-19 effettuati nei giorni scorsi su tutti gli ospiti e gli operatori delle due strutture di assistenza. E’ quello che i sindaci di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi, e di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, rivolgono all’Asp, Azienda pubblica per i servizi alla persona “Virginia Borgheri”, con sede a Castellina in Chianti, che gestisce da alcuni anni le due Rsa in maniera unitaria e che ha avviato, nei giorni scorsi in via precauzionale, la quarantena per gli operatori sociali e sanitari ospitandoli nelle strutture in cui lavorano. Il Comune di Castellina in Chianti registra anche l’esito negativo dei tamponi effettuati su ospiti e operatori della Casa di Riposo di Sant’Agnese, gestita da una cooperativa.

“Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus – affermano i due sindaci, Marcello Bonechi e Fabrizio Nepi – gli operatori sociali e sanitari delle due Rsa hanno gestito la situazione con grande attenzione e sensibilità verso gli ospiti. Le due amministrazioni comunali hanno dato da subito la loro disponibilità e le mascherine, introvabili nelle prime settimane dell’emergenza, sono state sempre destinate in via prioritaria alle due strutture, considerate luoghi più esposti alla diffusione del virus. I test effettuati nei giorni scorsi su ospiti e operatori delle due Rsa hanno dato esito negativo e questa è una bella notizia per i nostri territori, ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. La lotta contro il virus non è assolutamente finita e occorre il contributo e la responsabilità di tutti per uscire prima possibile da questa situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica. Ringraziamo – concludono i due primi cittadini – il direttore e il consiglio di amministrazione dell’Asp Virginia Borgheri, presieduto da Andrea Pucci, per aver applicato da subito tutte le misure possibili per contenere la diffusione del contagio e ringraziamo anche la Protezione Civile della Provincia di Siena che, tramite l’Associazione La Racchetta, ha fornito il materiale per ospitare i dipendenti all’interno delle due strutture”.