Castellina in Chianti: bambini protagonisti di F@MU

Nella Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Domenica 13 ottobre dalle 16.30 laboratorio di filatura e tessitura

CASTELLINA IN CHIANTI. Domenica 13 ottobre il Museo Archeologico del Chianti Senese di Castellina in Chianti apre le sue porte ai visitatori più piccoli in occasione di F@MU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. A partire dalle ore 16.30, sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio di filatura e tessitura dedicato ad adulti e bambini e assistere alla proiezione dello spettacolo dedicato alla rappresentazione del mito greco di Anfiarao, messo in scena dai piccoli partecipanti al Campus settembrino organizzato dal Museo Archeologico del Chianti Senese lo scorso settembre. Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta dal Museo a tutti i presenti.

F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dall’Associazione Famiglie al Museo e nasce da un articolo della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu che afferma che “gli Stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione di attività artistiche e culturali”. Il filo conduttore dell’edizione 2019 è lo storytelling dedicato al racconto dei musei fatto dai bambini attraverso le loro esperienze con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie, dai genitori ai nonni, e mettere in comunicazione generazioni diverse.

Per informazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti senese, in Piazza del Comune, 17/18 a Castellina in Chianti, al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it.