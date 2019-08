Castellina: il maresciallo Giuseppe Annunziata promosso luogotenente

La cerimonia questa mattina, giovedì 1° agosto

CASTELLINA IN CHIANTI. Si è svolta questa mattina, giovedì 1° agosto nella stazione dei Carabinieri di Castellina in Chianti la cerimonia che ha visto la promozione dal grado di maresciallo a quello di luogotenente per Giuseppe Annunziata, alla guida attualmente dell’Arma nel paese chiantigiano.

La cerimonia ha visto la presenza, fra gli altri, del Maggiore Sergio Turini, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi che coordina anche le attività di Castellina in Chianti, e del primo cittadino Marcello Bonechi. Il sindaco ha rivolto a Giuseppe Annunziata gli auguri di buon lavoro a nome di tutta la comunità castellinese, ringraziando anche l’Arma per la costante e continua collaborazione con l’amministrazione comunale e per il monitoraggio attento e puntuale sul territorio.