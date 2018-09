Castellina: diventa efficace la variante al PS e al RU

Comunicazione ufficiale ai sensi della normativa in materia di governo del territorio

CASTELLINA IN CHIANTI. Da domani, venerdì 21 settembre entra in vigore la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di Castellina in Chianti relativa alla revisione e integrazione della schedatura del patrimonio edilizio, con aggiornamento delle categorie di intervento ai sensi della legge regionale 65/2014, del dimensionamento riservato ai cambi di destinazione d’uso a fini residenziale per il territorio aperto e dell’adeguamento della disciplina alle disposizioni del DPGR 63 R/2016. La variante diventa efficace dopo essere stata approvata dal consiglio comunale lo scorso maggio e dopo essere stata pubblicata per 30 giorni sul BURT, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a partire dallo scorso 22 agosto.

Gli elaborati grafici e la documentazione relativa alla variante sono disponibili sul sito internet del Comune di Castellina in Chianti, nella sezione dedicata al Sistema Informativo territoriale, con accesso anche dalla home page del sito www.comune.castellina.si.it.