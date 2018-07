Attivazione alla presenza di sindaco e assessore. Ritiro della 6Card alla parrocchia fino al 24 luglio

MONTERIGGIONI. Saranno presentate e attivate ufficialmente giovedì 19 luglio le prime postazioni di raccolta informatizzate posizionate a Belverde, nel Comune di Monteriggioni. L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 alla presenza del sindaco Raffaella Senesi e dell’assessore all’ambiente Fabio Lattanzio che illustreranno ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti intelligenti e la possibilità di conferire organico, carta, cartone e indifferenziato con accesso controllato attraverso la 6card. Gli imballaggi multimateriale, quali vetro, alluminio, plastica e tetrapak, invece, continueranno a essere raccolti nelle campane stradali come avvenuto finora. I cassonetti intelligenti saranno a servizio di circa 300 utenze e coinvolgeranno circa mille cittadini.

Richiesta della 6Card a Belverde. I cittadini di Belverde possono ritirare la tessera 6Card presso la parrocchia della frazione, dove sarà allestito un punto di consegna giovedì 19 e venerdì 20 luglio, dalle ore 16.30 alle ore 20; sabato 21 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30; lunedì 23 e martedì 24 luglio, dalle ore 16.30 alle ore 20. Nei giorni di consegna delle 6Card, inoltre, saranno presenti alcuni volontari delle associazioni di Monteriggioni, che illustreranno ai cittadini il funzionamento dei nuovi contenitori.

Richiesta della 6Card per tutti i cittadini. Ogni cittadino residente nel comune di Monteriggioni può richiedere la propria tessera recandosi allo Sportello di Sei Toscana per la gestione della bolletta dei rifiuti attivo presso il Comune, in via Cassia Nord, ogni martedì dalle ore 14 alle ore 18; presso l’Ufficio tecnico del Comune, in via Vitaliano Gianni, 10 a Castellina Scalo, aperto ogni martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 17.45 e il giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare i numeri 0577-306620 e 0577-306621. La 6Card può essere richiesta anche attraverso l’invio di una mail agli indirizzi mazzini@comune.monteriggioni.si.it oppurebollettarifiuti@seitoscana.it. La procedura di richiesta della 6Card è stata prevista evitando l’invio postale per offrire un ulteriore momento di informazione e formazione sulla tessera al momento del rilascio e garantire la consegna all’utente effettivo, dal momento che la 6Card viene attivata immediatamente per la raccolta dei punti.