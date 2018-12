Casole: saranno sospese nella notte le ricerche del disperso

CASOLE D’ELSA. Le ricerche dell’uomo disperso a Mucellana proseguono mantenendo attivo UCL unità di comando locale dove il personale TAS (topografia applicata al soccorso) prosegue il lavoro di preparazione delle zone che verranno battute dalla prima luce di domani.

Durante la notte verranno sospese le ricerche per la fitta vegetazione ma soprattutto per la presenza di buche naturali profonde non segnalate, che rendono molto rischioso il passaggio dei soccorritori.

Rimane attiva la squadra di terra che prosegue il lavoro in zone ritenute idonee alla ricerca notturna.

Nella giornata di domani, riprenderanno le ricerche con i cinofili e il personale SAF (speleo alpino fluviale) e le squadre di terra.