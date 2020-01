Casole: al “Praesepivm” arrivano i Re Magi

CASOLE D’ELSA. “Praesepivm”, dopo le prime quattro giornate di apertura, si svolgerà nel centro storico di Casole D’Elsa ancora il 5 e 6 gennaio 2020, giornate clou dedicate all’Epifania.

Per queste due date, oltre alla inedita presenza dei cammelli insieme ai Re Magi, ci sarà un lungo corteo in costume con cui i figuranti (circa 300) entreranno in scena partendo proprio dalla sala dei costumi. Questa, per il pubblico, sarà l’occasione per vedere da vicino il lavoro di ricerca e sartoria che sta dietro a tutto il progetto ‘Praesepivm’.

Una rappresentazione teatrale non stop all’aria aperta dalle 15,00 alle 19,00 che vede il paese trasformarsi diventando metà palcoscenico e metà dietro le quinte.