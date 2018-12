Casa inagibile per un incendio a Chiusi

CHIUSI. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle 10.30 in loc. La Badolato – Caio Alto, nel comune di Chiusi, per un incendio in un’abitazione. Una persona é stata affidata alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

A causa dei danni riportati, seppure limitati grazie all’intervento del personale del Vigili del fuoco, l’abitazione é stata resa inagibile. Non ci sono immagini dell’intervento.