Carabinieri e Misericordia riforniscono una signora isolata in un casolare

Si moltiplicano i gesti di solidarietà dell'Arma e dei volontari

RAPOLANO TERME. Stamattina (4 aprile) una signora di 76 anni, che abita da sola in un casolare nella parte alta del comune di Rapolano, ha chiamato l’ex marito, che si trova fuori Siena, dicendogli di trovarsi in grave difficoltà, avendo esaurito le scorte alimentari, di non riuscire a muoversi per raggiungere un supermercato e di non poter avere l’aiuto degli amici che normalmente, in tempi più sereni, erano soliti farle la spesa.

I Carabinieri di Rapolano, appena conosciute tali difficoltà, si sono immediatamente attivati tramite la locale Misericordia, mettendo in moto la macchina della solidarietà.

La Misericordia ha preparato un ben fornito pacco alimentare che i Carabinieri hanno caricato su un fuoristrada, con il quale hanno raggiunto tramite una strada sterrata la cascina isolata.

Per una decina di giorni la signora non avrà problemi di sussistenza.