I Carabinieri arrestano dei topi d’appartamento

Recuperato anche il frutto di un precedente furto

di Augusto Mattioli

SIENA. Nella eterna guerra tra guardie e topi di appartamento questa volta la battaglia è stata vinta dalle guardie. Leggi Carabinieri. Grazie ad un vero e proprio lavoro di intelligence a Poggibonsi hanno pizzicato, lo scorso 29 dicembre, due topi di appartamento mentre stavano studiando le modalità di un furto. In due sono stati arrestati, uno ai domiciliari, l’altro è stato invece rinchiuso nel carcere di Santo Spirito a Siena.

Si tratta di due uomini italiani di etnia sinti, uno di 44 anni che faceva da palo, l’altro di 26 anni provenienti Da Borgo a Buggiano. Un terzo componente del gruppetto è riuscito a scappare ma potrebbe essere individuato grazie anche alle telecamere. Nel loro raid nel senese qualche ora prima avevano rubato gioielli in una abitazione di Colle Valdelsa. Una operazione non casuale quella dei carabinieri valdelsani che hanno iniziato a lavorare sui furti di appartamento dopo avere notato una recrudescenza del fenomeno nel periodo prenatalizio scoprendo che tali furti avvenivano in particolare nel pomeriggio. Una traccia da seguire nell’indagiune coordinata dal Pm Valentina Magnini.

Quindi è partita la caccia con l’impiego di pattuglie e anche di un’auto civetta. L’impegno è stato premiato perché grazie ai controlli,sono state individuate tre persone a bordo di un’auto in un parcheggio. Una curiosità: l’auto era intestata falsamente ad un cantante italiano, di cui non è stato fatto il nome, risultato proprietario di ben 87 auto. Due dei tre occupanti dell’auto sono scesi per cercare l’appartamento giusto dove entrare,mentre il palo, l’uomo di 44 anni risultato dai controlli con molti precedenti, è rimasto sul posto ma è stato preso quando i complici non lo potevano più vedere direttamente. I due sono stati seguiti dai Carabinieri che li hanno sorpresi mentre stavano controllando un’abitazione dove non sono entrati perché c’erano persone all’interno. I Carabinieri hanno trovato gli arnesi adatti ad entrare negli appartamenti e anche gli ori rubati qualche ora prima. Gli arrestati in flagranza di reato devono rispondere di tentato furto in abitazione e dell’altro furto di gioielli avvenuto quasi in flagranza di reato.