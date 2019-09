Campane rotte e rifiuti non raccolti: Asciano chia in causa Sei

Nucci: «Inaccettabile, in molti cittadini ci hanno segnalato disagi e sono gli stessi cittadini che pagano una tariffa “dettata” dal gestore dei rifiuti»

ASCIANO. Campane vecchie e fatiscenti e raccolta rifiuti non eseguita correttamente dagli operatori incaricati. E’ quanto accertato e documentato nei giorni scorsi da un sopralluogo della Polizia Municipale, in accordo con l’amministrazione comunale, in diverse zone del territorio ascianese: San Martino in Grania, La Pievina, strada comunale del Monte Sante Marie, Casabianca e strada comunale di Castelnuovo Grilli. «E’ inaccettabile, invito il nostro gestore dei rifiuti Sei Toscana a trovare una soluzione quanto prima – sottolinea il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci -. Auspico un’immediata sostituzione di tutte le campane dei rifiuti rotte che non ne permettono lo svuotamento e, soprattutto, invito gli addetti di Sei Toscana a vigilare in maniera più puntuale sul corretto servizio di raccolta e sul personale esterno incaricato. Nei giorni scorsi è stato il personale comunale a raccogliere i rifiuti e risolvere la situazione ma è ovvio che questa non è e non può diventare la prassi. In molti cittadini ci hanno segnalato disagi e sono gli stessi cittadini che pagano una tariffa “dettata” dal gestore dei rifiuti; è quindi quantomeno auspicabile che il gestore dei rifiuti trovi una soluzione immediata ad una situazione insostenibile».

«Non è solo un questione di rispetto ambientale ma anche turistico per un territorio vocato come il nostro – specifica l’assessore all’ambiente del Comune di Asciano Marcello Pastorelli -. Le nostre cartoline naturali delle Crete Senesi non possono essere macchiate da un disservizio e i nostri visitatori, come i concittadini, hanno il diritto di poter godere appieno delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche che vengono a vedere da ogni parte del mondo».